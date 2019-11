Motores Robert Huff em busca da 10ª vitória em Macau Por

Robert Huff é um verdadeiro campeão de Macau. E na próxima semana o britânico tentará conseguir a sua 10ª vitória no antigo território português do extremo oriente.

Por nove vezes ‘Huffy’ impôs-se na Corrida da Guia para carros de turismo, sendo que na próxima ronda da Taça do Mundo de Carros de Turismo (WTCR) espera bater o seu recorde no traçado macaense.

Fotos: DPPI

“Macau marca realmente a minha vida”, diz o piloto britânico, que guia um dos Volkswagen Golf GTi TCR da Sebastien Loeb Racing no WTCR, frisando que no Circuito da Guia “não há espaço para erro”.

“Mas queremos sempre mais a cada curva. A diferença da posição em que estamos e a que queremos pode ser uma viagem para o hospital. A cada curva. É tão simples”, ironiza Rob Huff.

O piloto do Golf GTi # 12 conseguiu a sua primeira vitória em Macau em 2008, três anos depois de se ter estreado num dos traçados urbanos mais complicados do Mundo. Conseguiu uma dupla vitória em 2011 e garantiu o título mundial de carros de turismo em 2012, enquanto a sua vitória mais recente no território foi em 2017, então ao serviço da equipa Munnich Motorsport.

Sobre o ‘segredo’ para se ser bem sucedido em Macau, Huff diz que não tem como explicar: “Não se pode ensinar a ninguém o que faço em Macau. Tudo se resume a um pouco aquilo que se tem ou não, e isso tem a ver com ser-se um piloto de corrida. Toda a gente no WTCR consegue isso, mas se começar a usar os espelhos retrovispores nas paredes ficamos sempre a pensar; como é que eu sobrevivi aquela curva?!”.

“Estou realmente empolgado com o fim de semana de Macau, sempre, mas a pressão externa aumenta cada vez mais depois que recebi o título de Rei de Macau. Tive nove vitórias e as pessoas esperam que você faça o ‘blitz’ novamente. Mas a cada vez fica mais difícil”, acrescenta o britânico.

O Circuito da Guia tem um perímetro de 6,120 km, misturando curvas apertadas e ‘cegas’ com retas rápidas e curvas que mudam de direção, tem subidas e descidas, num autêntico carrocel de emoções. A Corrida da Guia disputa-se no traçado de Macau dede 1972, recebeu o WTCC a partir de 2017 e o WTCR a partir do ano passado, consagrando Gabriele Tarquini com o título.