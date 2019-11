Motores Rob Huff ‘vinga-se’ na qualificação para terceira corrida do WTCR em Macau Por

Rob Huff ‘vingou-se’ do mau desempenho na qualificação para corrida de sábado garantindo a ‘pole-postion’ para o derradeiro confronto do fim de semana da Taça do Mundo de Carros de Turismo (WTCR) em Macau.

O britânico da Sebastien Loeb Racing garantiu a primeira posição para a corrida 3 – a sua nona no Circuito da Guia – depois de efetuar uma volta em 2m28,538s, numa sessão que decidia também a grelha (pela inversão da ordem dos dez mais rápidos) para a corrida 2.

Huff, que tinha sido apoquentado por problemas de amortecedores no seu Volkswagen Golf GTi TCR na primeira qualificação, selou a ‘pole’ batendo por 0,206s o seu compatriota Andt Priaulx, da Lynk & Co Cyan Racing no terceiro segmento (Q3).

Foi uma segunda qualificação bastante movimentada, em que Norbert Michelisz, pretendente ao título, se viu envolvido num acidente com vários carros, e que foi originado por um primeiro despiste de Gordon Shedden na subida do Ramal dos Mouros – na parte alta do Circuito.

Esteban Guerrieri e Tiago Monteiro conseguiram evitar o carro parado de Shedden, mas Michelisz não, com o Hyundai do húngaro a ficar bastante danificado no embate. Um incidente que obrigou a uma paragem prematura da sessão.

Huff acabou o segmento Q1 na frente de Nick Catsburg e Yann Ehrlacher, com Michelisz a ficar com o quarto tempo mas a não poder prosseguir para a Q2, tal como Mikel Azcona, que tinha com o seu Cupra TCR nos rails na curva do Hotel Lisboa. Um acidente entre Ka To e Robert Dahlgren na curva da polícia acabaria por motivar uma posterior bandeira vermelha.

Na Q2, e atrás de Huff e Priaulx, Jean-Karl Vernay garantiu o terceiro registo no melhor dos Audi S3 LMS, com Nicky Catsburg, no melhor dos Hyundai, e Johan Kristofferson, no segundo Volkswagen da Sebastien Loeb Racing, a completarem o top cinco.

Fique com os melhores momentos desta qualificação.