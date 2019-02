Nacional Rita Pereira espera seis anos para se vingar de Maria João Bastos Por

Há seis anos, Maria João Bastos roubou o protagonismo a Rita Pereira, na novela ‘Destinos Cruzados’. A vingança chegou este domingo, com Rita Pereira a usar um visual da ‘Liliane Marise’.

Quando a TVI emitiu ‘Destinos Cruzados’, foi público o desconforto de Rita Pereira com o sucesso de Liliane Marise, a personagem – uma cantora pimba – interpretada por Maria João Bastos.

Liliane Marise foi um sucesso e chegou mesmo a dar concertos, como um em que participou ao lado da consagrada Ana Malhoa.

Rita Pereira, que nessa novela foi a mecânica Fernanda, precisou de esperar seis anos para se vingar da rival.

No último ‘Dança com as estrelas’, Rita Pereira apresentou-se com o visual que Liliane Marise usou nesse concerto com Ana Malhoa, em 2013.

Veja o vídeo e a foto.