Rio promete que se PSD for Governo quem mandará na Saúde não vai ser o ministro das Finanças

O presidente do PSD, Rui Rio, prometeu hoje que, se formar Governo, quem mandará na saúde será o ministro do setor e não o das Finanças, como diz acontecer no atual Governo socialista com Mário Centeno.

“E fica aqui uma promessa, esta é que é mesmo uma promessa: face à situação em que está o Serviço Nacional da Saúde eu vos garanto que, se nós ganharmos as eleições e fizermos Governo, quem vai mandar na saúde vai ser o ministro da Saúde e não o ministro das Finanças”, assegurou, no primeiro grande momento de mobilização da campanha social-democrata, num jantar que juntou cerca de 2.500 pessoas num arraial minhoto.

Rio voltou a acusar o PS de se comportar “como dono disto tudo” em relação ao Estado quando está no Governo, e deixou um ataque particular ao presidente do PS, Carlos César.

“Esse fenómeno familiar começa, aliás, no presidente do PS: o deputado Carlos César é o campeão a conseguir meter os seus familiares nos cargos públicos”, acusou.