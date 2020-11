Nas Notícias Rio e Ventura partilham tweet semelhante, no mesmo dia e quase à mesma hora Por

Rui Rio e André Venturam reagiram às críticas por causa do acordo nos Açores com a publicação de tweets semelhantes, quase ao mesmo tempo.

O presidente do PSD foi o primeiro a publicar, pedindo “novidades” sobre o “avanço do fascismo” na região.

“Sobre o avanço do fascismo nos Açores, que temos hoje? Alguma novidade especial?”, escreveu Rui Rio, finalizando com um emoji conhecido como ‘cara de nerd’.

Instantes depois, foi a vez de André Ventura publicar, com a referência ao “monstro do fascismo” e acrescentando as “linhas vermelhas” que, no entender dos partidos de esquerda, o PSD cruzou ao chegar a acordo com o Chega.

“Hoje não há mais nada sobre o crescimento do terrível monstro do fascismo nos Açores? Ou sobre como a direita portuguesa não cessa de cruzar linhas vermelhas? Desilusão!”, escreveu o líder do Chega.

A semelhança entre os dois tweets não passou despercebida aos internautas, havendo mesmo quem pergunte se o acordo entre PSD e Chega contempla também a ‘partilha’ do gestor de redes sociais.

O acordo entre os dois partidos para a viabilização de um Governo Regional de direita nos Açores continua a dominar a agenda política, com as críticas a surgirem até dentro do PSD.

Miguel Poiares Maduro e Paula Teixeira da Cruz, antigos ‘pesos pesados’ no aparelho laranja, foram algumas das vozes que dentro do PSD criticaram a decisão de Rui Rio.

Veja os tweets.

Sobre o avanço do fascismo nos Açores, que temos hoje? Alguma novidade especial? 🤓 — Rui Rio (@RuiRioPSD) 11 de novembro de 2020

Hoje não há mais nada sobre o crescimento do terrível monstro do fascismo nos Açores? Ou sobre como a direita portuguesa não cessa de cruzar linhas vermelhas? Desilusão! — André Ventura (@AndreCVentura) 11 de novembro de 2020