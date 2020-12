Nas Notícias Rio diz ter “zero” candidatos após “tomar café” com nome falado para o Porto Por

Rui Rio desvalorizou a iniciativa de “tomar café” com Paulo Rangel e garantiu ter “zero” candidatos às eleições autárquicas de 2021.

Dias depois de ter jantado com Santana Lopes, falado em alguns setores do PSD como possível candidato autárquico em Lisboa, o presidente social-democrata reuniu-se com Paulo Rangel, apontado como possível candidato autárquico no Porto.

Questionado pelos jornalistas, Rio garantiu que não tem “rigorosamente ninguém” definido como cabeça de lista nas autárquicas de 2021.

“Não tenho compromisso com rigorosamente ninguém, até porque eu próprio defini que, até ao dia 1 de janeiro, é zero. Outra coisa é eu tomar café com alguém e perguntar o que é que esse alguém acha para o seu concelho”, defendeu-se.

“Isso pode acontecer, mas é uma coisa completamente informal, não tem a ver com uma estratégia completamente montada”, reforçou o presidente do PSD.

Até 1 de janeiro, o partido tem “zero” candidatos às autárquicas.

“Zero, zero. Isto tem de ter organização, tem de ter disciplina e tem de ter método. Até 1 de janeiro, zero. É zero do Porto, é zero de Lisboa, é zero de Vila Flor, é zero Miranda do Douro, é zero Vinhais, é zero Cuba do Alentejo, é zero tudo”, garantiu.

A única certeza de Rui Rio é ter “na cabeça” alguns nomes, sem que tal signifique que venham a ser os cabeças de lista.

“Terei na minha cabeça, mas não é ‘quero A’ ou ‘quero B’ ou ‘quero C’. Tenho na minha cabeça nomes possíveis para as câmaras mais relevantes politicamente”, explicou.

“Em janeiro temos a campanha eleitoral para as eleições presidenciais, não me parece que seja o melhor momento para andar a anunciar candidatos, porque há concelhos onde praticamente só há um candidato. Janeiro ainda não me parece a melhor altura”, finalizou o presidente do PSD.