Rio diz existir “vontade comum” com CDS na candidatura de Carlos Moedas a Lisboa

O presidente do PSD, Rui Rio, admitiu que espera concorrer à Câmara Municipal de Lisboa em coligação com o CDS, com uma lista encabeçada por Carlos Moedas.

Ao anunciar o ex-comissário europeu e ex-secretário de Estado Adjunto como candidato autárquico do PSD na capital, Rio declarou que existe uma “vontade comum” com o CDS para ter Carlos Moedas, atual administrador da Gulbenkian, como cabeça de lista.

A candidatura do ex-comissário europeu ‘desviou’ Fernando Negrão, ex-líder parlamentar do PSD, para outra autarquia. “Vou ser candidato por Setúbal. Uma velha luta, retomada agora, para fazer de Setúbal uma cidade onde muitos querem trabalhar e viver”, afirmou o vice-presidente da Assembleia da República, em comunicado.

Carlos Moedas foi o principal interlocutor do Governo de coligação PSD/CDS, liderado por Passos Coelho, com a troika. Segundo Rui Rio, o ex-secretário de Estado foi sempre visto pelo PSD como “a melhor solução” para a candidatura à Câmara de Lisboa.

Nas últimas autárquicas, o PSD avançou com Teresa Leal Coelho, que teve quase metade da votação da candidata do CDS, Assunção Cristas ((11,2 por cento contra 20,5 por cento dos votos).