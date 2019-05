Rio “chocado” por RTP dizer que “o PS ganha eleições” com base em sondagem

O presidente do PSD, Rui Rio, afirmou hoje estar “chocado” com a forma como a RTP apresentou uma sondagem divulgada na segunda-feira, acusando a estação pública de dizer que “o PS ganha as eleições europeias”.

“Fiquei chocado quanto tive oportunidade de ver no canal público de televisão o Telejornal da próxima segunda-feira por antecipação. Dizia a notícia: o PS ganha as eleições europeias. Como é possível um canal de televisão dizer hoje, quando as eleições ainda não se realizaram, que o PS ganha porque uma sondagem diz que o PS vai à frente?”, questionou, num comício ao ar livre, na Praça da República, em Aveiro, que juntou centenas de pessoas.

“As eleições não se decidem em canais de televisão, em sondagens, mas em eleições”, afirmou, apelando a todos para que votem no próximo domingo para mostrar que as eleições “se decidem nas urnas com a vontade do povo e não de uma qualquer outra forma que queiram inventar”.

Uma sondagem da Universidade Católica realizada para a RTP e jornal Público coloca o PS como o partido mais votado nas eleições europeias de domingo, com 33 por cento dos votos, seguido do PSD, com 23 por cento, do BE, com 9 por cento, da CDU e do CDS-PP, ambos com 8 por cento, e do PAN e do Aliança, ambos com 3 por cento.