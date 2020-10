Desporto Rio Ave cai da Liga Europa após quase eliminar o AC Milan Por

Num jogo decidido após 24 penáltis, o Rio Ave foi eliminado da Liga Europa pelo AC Milan, perdendo por 8-9 depois das igualdades a dois golos no final do prolongamento e a um golo no final do tempo regulamentar.

O AC Milan marcou primeiro, por Alexis Saelemaekers (51 minutos), com Francisco Geraldes a repor a igualdade aos 72.

Gelson Dala marcou o 2-1 na primeira jogada do prolongamento, mas ao segundo minuto dos descontos uma falta de Borevkovic (expulso na sequência do lance) permitiu a Hakan Calhanoglu empatar, na cobrança de uma grande penalidade.

No desempate por penáltis, após oito convertidos e três falhados para cada lado, Kjaer voltou a marcar e Aderllan Santos falhou.

Com a derrota no ‘play-off’, o Rio Ave foi eliminado da Liga Europa, com o AC Milan a seguir para a fase de grupos.