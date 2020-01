Motociclismo Ricky Brabec vence terceira etapa do ‘Dakar’ e Paulo Gonçalves atrasa-se Por

A terceira etapa do 42º Rali Dakar foi marcada pela primeira vitória da Honda na competição das motos e pelo atraso de Paulo Gonçalves.

O piloto de Esposende, que era o melhor representante português na prova ‘rainha’ do todo-o-terreno mundial, teve problemas com a moto # 8 antes de completados 30 quilómetros da especial, ficando parado a tentar reparar a avaria. Informações indicam que terá perdido várias horas.

Já em termos absolutos o dia foi de Ricky Brabec. O norte-americano da Honda cumpriu os 427 quilómetros da especial, que compunham a parte competitivo desta tirada de 504 km em ‘loop’ em redor de Neom, em menos de 9m39s do que o seu companheiro de equipa Juan Ignacio Cornejo, e mais 13m16s que o seu companheiro de equipa Joan Barreda Bort.

Atrás do trio da Honda Luciano Benavides foi o melhor representante da KTM, gastando 17m54s do que Brabec, com o seu irmão Kevin Benavides, da Honda, a completar o top cinco, a 18m51s de Ricky Brabec, que assumiu o comando da classificação geral, agora com mais de 15 minutos de vantagem sobre Cornejo, com Barreda Bort a surgir no terceiro posto, a 12 segundos do chileno.

Matthias Walkner, que foi apenas sexto na tirada e perdeu mais de 20 minutos para o novo líder, caiu para a quinta posição da ‘geral’, atrás de Kevin Benavides, ainda que seja o melhor representante da KTM.

António Maio foi o melhor português ao realizar o quarto tempo. Na Yamaha # 53 o piloto alentejano passou a ocupar a 12ª posição da classificação geral das duas rodas, onde Sebastian Buhler é agora 22º, depois de nesta etapa ter realizado o 24º tempo.