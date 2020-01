Motociclismo Ricky Brabec ganha etapa e reforça liderança do ‘Dakar’ e Paulo Gonçalves é oitavo Por

Ricky Brabec regressou às vitórias na sexta etapa do 42º Rali Dakar e reforçou a liderança da competição das motos na prova, enquanto Paulo Gonçalves voltou a brilhar e foi o oitavo mais rápido.

Na tirada que ligou a Ha`Il a Riade, a capital da Arábia Saudita, numa distância total de 830 quilómetros, o norte-americano da Honda gastou menos 1m34s que o seu companheiro de equipa Joan Barreda Bort, enquanto Matthias Walkner foi o terceiro mais rápido e melhor representante da KTM a 2m45s do vencedor da etapa.

Toby Price foi apenas 11º, perdendo 16m33s para Brabec devido a um problema na sua moto perto do final da especial, pelo que na classificação geral das duas rodas o australiano da KTM desceu para terceiro, perdendo o segundo posto para Pablo Quintanilla, que está a quase 21 minutos do líder. Isto depois do chileno da Husqvarna ter sido quarto na etapa a 4m55s de Ricky Brabec.

Apesar da Honda estar na frente da prova esta deverá ter terminado para Kevin Benavides, que ficou parado na especial, ao que tudo indica com o motor da sua moto partido.

“Correu bem mas foi uma especial longa. Foi uma bem grande, a primeira especial totalmente em areia. A navegação foi difícil, mas o ‘roadbook’ é muito bom. E gosto que seja entregue apenas de manhã antes da partida”, declarou Brabec à chegada a Riade.

O americano referiu ainda: “Estou contente por estar aqui e ser o líder da classificação geral, mesmo se ainda muita coisa pode acontecer. Merecemos descansar e vamos tentar aproveitar para planear algo para a próxima semana. Toby teve um problema com a sua roda traseira, não sei exatamente qual”.

Paulo Gonçalves voltou a realizar uma exibição notável que no final ‘pagou’ com o oitavo lugar na especial de 478 quilómetros, sendo que desta vez António Maio voltou a ser o segundo melhor português ao realizar o 21º tempo.

Joaquim Rodrigues Jr, na segunda das Hero, foi o terceiro piloto nacional, ao rubricar o 27º registo da especial. Mário Patrão foi 33º e Fausto Mota 44º.

Classificação após a 6ª etapa

1º Ricky Brabec (Honda) 23h43m47s

2º Pablo Quintanilla (Husqvarna) + 20m56s

3º Toby Price (KTM) + 25m39s

4º José Ignacio Cornejo (Honda) + 25m41s

5º Joan Barreda Bort (Honda) + 32m58s

6º Matthias Walkner (KTM) + 33m39s

7º Luciano Benavides (KTM) + 39m02s

8º Skyler Howes (Husqvarna) + 1h04m50s

9º Stefan Svitko (KTM) + 1h07m49s

10º Franco Caimi (Yamaha) 1h10m24s