Fórmula 1 Ricciardo diz que à Renault não escapou nenhum detalhe Por

Daniel Ricciardo considera que a Renault não deixou escapar nenhum aspeto-chave necessário para ser bem sucedida na Fórmula 1, embora não espere pódios antes do próximo ano.

Falando durante a apresentação do novo R.S. 19 o australiano pensa que a Renault tem ainda um caminho a percorrer para estar no mesmo patamar em que estão as equipas de topo da atual F1. “Ainda não foi percorrido esse caminho: A Red Bull fez isso, eles precisam de fazer isso. Por isso não há nada que ache que estão a falar. Penso que até guiar o carro não sei do que precisa mais o carro, mas vejo boas coisas aqui”, afirma Ricciardo.

O piloto de Perth sublinha: “Estou na equipa desde dezembro e houve muito barulho e construção (na fábrica), e ainda estão a finalizar o que estão a fazer. Têm trabalhado duramente durante o inverno e isso é uma das coisas que tenho visto inicialmente, a ética que põem no seu trabalho”.

“Vou ser o primeiro a dizer: lá para o final da época estamos prontos para uma pausa e vamos ter feitas. Mas sei que há muitas pessoas que ainda não tiveram folgas e isso é só um final de que estão desejosos de sucesso, o que é mesmo muito positivo”, enfatiza Daniel Ricciardo.

Apesar da Renault ter grandes expetativas de fazer grandes progressos com o seu RS 1, o piloto australiano não se deixa levar pelo entusiasmo pensando que vai ganhar o lutar por pódios: “Colocando as coisas de uma forma simples, talvez seja aborrecido falar de progressos. Mas é disso que se trata, de continuar a fazer progressos”.

“Desde 2016 é sensacional o que têm feito, por isso é continuar nessa trajetória, dizendo; ok, conseguimos o quarto lugar no ano passado e temos de ficar em terceiro este ano. O que não é simples, porque a diferença para o top três é bastante grande. Mas o ideal seria reduzir essa diferença. Claro que se o conseguíssemos seria muito bom, mas ainda há uma grande diferença. Por isso, desde que façamos o nosso caminho podemos ter um ano bem sucedido”, considera o piloto de Perth.