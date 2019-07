Ricardo Veludo será o novo vereador do Urbanismo na Câmara de Lisboa

O coordenador do Programa de Renda Acessível da Câmara de Lisboa, Ricardo Veludo, vai substituir Manuel Salgado como vereador do Urbanismo, disse hoje à Lusa fonte oficial da autarquia.

Manuel Salgado, vereador do Urbanismo desde 2007, vai abandonar o cargo em setembro, de forma a assegurar uma transição de pasta tranquila, acrescentou a mesma fonte.

O arquiteto, de 75 anos, é vereador do Urbanismo na Câmara de Lisboa desde as eleições intercalares de 2007, tendo também sido vice-presidente da autarquia até às autárquicas de 2013, ano em que Fernando Medina, atual presidente, passou a ser o braço direito de António Costa, então líder do executivo municipal socialista.

Além do cargo de vereador, Salgado é também presidente do conselho de administração da empresa municipal Lisboa Ocidental SRU – Sociedade de Reabilitação Urbana.