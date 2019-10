Ricardo Toscano apresenta novo trio internacional em quatro concertos

O saxofonista português Ricardo Toscano inicia na quinta-feira uma série de quatro concertos, noutras tantas cidades portuguesas, nos quais estreia um novo trio, com o contrabaixista francês Géraud Portal e o baterista norte-americano Ali Jackson.

A nova formação de Ricardo Toscano estreia-se ao vivo em Viseu, na quinta-feira, no Carmo 81, passando depois pelo Seixal, na sexta-feira, no festival Seixal Jazz, por Castelo Branco, no sábado, no Centro de Cultura Contemporânea, e pelo Porto, no domingo, na Casa da Música.

Géraud Portal e Ali Jackson são, nas palavras de Ricardo Toscano, em declarações à Lusa, “uns grandes craques”, dois músicos que o saxofonista admira “muito”.

Este trio internacional surgiu porque, pensou Ricardo Toscano, “talvez fosse a altura certa para começar a ter algumas colaborações com músicos de fora”.

No ano passado, no festival de Jazz do Funchal, conheceu Géraud Portal. “Tocámos juntos na ‘jam session’ de demo-nos logo bem. Depois acabei por ir a Paris tocar com ele, num clube de jazz”, recordou.

O primeiro contacto com Ali Jackson, “que é a estrela entre os três”, aconteceu em Nova Iorque, em 2003. Só mais recentemente, ao aperceber-se de que o baterista agora vivia em França, decidiu enviar-lhe uma mensagem na rede social Instagram.

“Falámos sobre fazermos qualquer coisa juntos e achei que era a oportunidade certa para trazer os dois músicos a Portugal e fazermos estes quatro concertos”, contou.

Os espetáculos têm sido preparados à distância. O contrabaixista chega hoje a Portugal e o baterista apenas na quinta-feira.

“Temos estado em contacto e já falámos do que podemos tocar, mas podemos decidir mais ou menos na hora, porque a coisa boa deste estilo de música é que falamos a mesma língua e a música não será difícil de escolher. É a nossa linguagem, estamos muito confortáveis dentro deste vasto repertório”, referiu Ricardo Toscano.

Apesar de o saxofonista já ter uma ideia do que será apresentado nos espetáculos, só no primeiro dos quatro dias é que terá “a certeza absoluta”: “porque nunca tocámos juntos com esta formação”.

“Ainda vamos perceber o que é que vamos fazer. Claro que podemos fazer muitas coisas diferentes. Vamos tocar alguma coisa minha e de certeza que vamos tocar alguns standards de jazz. Acho que vai ser muito divertido tocar standards com eles, porque é uma linguagem que eles dominam a um nível muito alto. O baterista também sugeriu três temas dele, que vamos fazer”, revelou.

Ricardo Toscano editou no final o ano passado, aos 25 anos, o álbum de estreia, ao fim de quase dez anos dedicados à música, de forma profissional.

A ligação do músico ao jazz começou no berço e soube ainda na infância que um dia seria saxofonista de jazz, sem nunca ter definido um plano B, caso tudo falhasse.

Aos 13 anos, entrou no Conservatório Nacional e, aos 15, na escola profissional da Orquestra Metropolitana de Lisboa, em ambos para estudar clarinete.

Em Lisboa, a escola do Hot Clube partilha o edifício com a Metropolitana. Então, aos 16 anos estudava saxofone na primeira e clarinete na segunda.

Aos 17 anos entrou para a Escola Superior de Música, no regime sobredotado. Foi com essa idade, em 2010, que foi considerado saxofonista revelação, na 8.ª Festa de Jazz do São Luiz.

Além de ser músico profissional, Ricardo Toscano dá aulas de saxofone no Hot Clube.

A formação com que gravou o álbum de estreia, “Ricardo Toscano Quartet”, (João Pedro Coelho, no piano, Romeu Tristão, no contrabaixo, e João Pereira, na bateria) apresenta-se em novembro no Hot Clube de Portugal, em Lisboa, nos dias 07, 08 e 09.