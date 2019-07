Motores Ricardo Teodósio quer reforçar comando do campeonato na Madeira Por

Ricardo Teodósio aborda o Rali Vinho da Madeira na liderança do Campeonato de Portugal, e desloca-se à ‘pérola do Atlântico’ apostado em manter esse estatuto.

O piloto algarvio primou pela consistência na primeira metade da temporada e quer que esse volte a ser um fator decisivo no evento que vai para a estrada na ilha madeirense entre 1 e 3 de agosto, de modo a poder aumentar a sua vantagem pontual.

Juntamente com o seu navegador José Teixeira, no Skoda Fabia R5, Teodósio sabe que num território favorável aos pilotos locais está numa posição de desvantagem, mas não vai jogar pelo seguro, embora cientes dos desafios muito específicos deste rali insular.

“O Rali Vinho da Madeira é um dos pontos altos do campeonato, pela história da prova em si e pelo facto de possuir especiais muito técnicas. Também pelo forte entusiasmo dos adeptos madeirenses, que se deslocam às classificativas e apoiam a prova de forma única”, assume o piloto de Albufeira.

Ricardo Teodósio tem a estratégia bem definida na sua cabeça: “Temos um objetivo muito claro, que é o de reforçar a nossa liderança do campeonato. É a segunda vez que fazemos o rali com um carro R5, mas estou confiante de que a equipa fez um bom trabalho na preparação do Skoda, inclusivamente no Rali do Faial”.

O algarvio soma duas vitórias esta temporada, ambas em pisos de terra, em Fafe e Mortágua, para além dos pódios conseguidos nos Açores, Rali de Portugal e em Castelo Branco. Este último um rali de asfalto como a prova madeirense.