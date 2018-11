Motores Ricardo Teodósio ‘manda em casa’ no primeiro dia de Rali do Algarve Por

Ricardo Teodósio e José Teixeira não podiam ter começado melhor o Rali Casinos do Algarve, conseguindo assumir a liderança da prova onde se joga o título nacional da disciplina.

O piloto algarvio venceria três das cinco especiais disputadas, arrebatando o comando do rali a José Pedro Fontes após a terceira classificativa. A partir daí Teodósio procurou dilatar a sua vantagem sobre o piloto do Citroën C3 R5, que até ao final da tirada cresceu a mais de 26 segundos.

Parte da vantagem conseguida pelo piloto de Albufeira residiu no nevoeiro que se fez sentir na segunda passagem pelo troço de Alferce, sendo que atrás de José Pedro Fontes a luta foi muita intensa, com vários pretendentes a passarem pelo terceiro posto. O checo Ondrej Bisaha envolveu-se numa disputa com Pedro Paixão e Miguel Barbosa.

Barbosa terminaria o dia no terceiro lugar ao ser o mais rápido na especial noturna de Lagos. O piloto lisboeta concluiu a etapa com uma escassa décima de vantagem sobre Paixão, o que promete a continuidade do duelo este sábado, sendo que Bisaha está a somente cinco segundos no quinto posto.

Alexandre Camacho adaptou-se bem ao terreno, apesar de estrear o seu Skoda Fabia R5 no continente. O madeirense terminou este primeiro dia de prova a mais de um minuto de Ricardo Teodósio, mas à frente de Armindo Araújo, que adotou uma toada cautelosa, mas foi perdendo terreno para os homens da frente concluindo a etapa apenas na sétima posição.

O líder do campeonato terá de fazer muito mais se não quer deixar fugir o título. Infelizmente para a Hyundai Portugal, o seu segundo i20 R5, que nesta prova era tripulado pelo madeirense Miguel Nunes, já não se encontra em prova, uma vez que a bateria do mesmo explodiu.

Nas duas rodas motrizes estão a ‘mandar’ os concorrentes da Peugeot Rally Cup Ibérica, sendo que para já é Ricardo Costa quem leva a melhor com meio minuto vantagem sobre Hugo Lopes. Ricardo Sousa segue no terceiro posto, numa competição onde Pedro Antunes e Diogo Gago foram afetados por problemas nos seus Peugeot 208 R2.

Classificação após a 5ª PE

1º Ricardo Teodósio/José Teixeira (Skoda) 35m28,4s

2º José Pedro Fontes/Paulo Babo (Citroën) + 26,5s

3º Miguel Barbosa/Hugo Magalhães (Skoda) + 54,3s

4º Pedro Paixão/Jorge Henriques (Skoda) + 59,1s

5º Ondrej Bisaha/Petr Tesinsky (Ford) + 59,5s

6º Alexandre Camacho/Rui Rodrigues (Skoda) + 1m09,5s

7º Armindo Araújo/Luís Ramalho (Hyundai) + 1m11,1s

8º Pedro Almeida/Nuno Almeida (Ford) + 2m02,1s

9º Kevin Van Deijne/Hein Verschuuren (Ford) + 2m32,9s

10º Dan Girtofan/Tudor Marza (Skoda) + 2m33,6s