Motores Ricardo Teodósio “há muito que queria vencer” em Fafe Por

Ricardo Teodósio terminou o Rali Serras de Fafe na segunda posição mas como vencedor da prova em termos de Campeonato de Portugal de Ralis.

Um excelente começo de época para o piloto algarvio, que foi o único adversário a conseguir manter alguma pressão sobre Dani Sordo quase até ao final da prova da Demoporto.

Teodósio há muito que se queria impor na ‘Catedral dos ralis’, como é conhecida a região de Fafe, e agora concretizou esse sonho: “Há muito tempo que queríamos vencer aqui, porque é um rali de que gosto muito, mesmo sendo eu algarvio e desta prova ser do lado oposto do país. Sempre gostei desta prova e tinha como objetivo vencê-la um dia. Hoje foi esse dia”.

“O Campeonato está muito competitivo, penso mesmo que é um dos mais competitivos de sempre, e foi muito bom ganhar aqui face a tantos e tão bons adversários, alguns deles campeões nacionais”, sublinha o piloto de Albufeira.

Ricardo Teodósio lembra um passado recente menos bem sucedido”: “No ano passado, quando acabamos por perder o nosso rali (Algarve), em casa, disse nessa altura que para este ano queria ganhar em Fafe. E graças ao esforço de todos na equipa, conseguimos a primeira vitória em 2019”.

Foto: Ricardo Cachadinha

O trajeto do piloto algarvio não começou como queria, já que na primeira especial do rali fez um pião, onde perdeu mais de uma dezena de segundos, mas depois começou a sua ‘cavalgada’ para o pódio, sendo que a forma como se bateu foi inclusivamente elogiada pelo vencedor absoluto do rali.

Teodósio cumpriu aquilo que no começo do segundo dia tencionava fazer; que era “manter a mesma toada e continuar a atacar”, para “vencer entre os portugueses, que é o que interessa”. Os níveis de confiança foram continuando a crescer, acabando assim por concretizar o seu melhor resultado de sempre no Rali Serras de Fafe.