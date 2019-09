Motores Ricardo Teodósio em Terras d’Aboboreira mas sem pontuar Por

Ricardo Teodósio e José Teixeira, líderes do Campeonato de Portugal de Ralis, decidiram no início da época escolher o Rali Terras d’Aboboreira como aquele onde não iram pontuar. Mesmo assim vão estar presentes para realizar “um verdadeiro teste”.

Não será uma situação fácil para o piloto algarvio, que assim não pode defender a sua liderança face à ofensiva dos seus adversários, sobretudo de Armindo Araújo, aquele que mais ameaça a sua corrida ao título.

Fotos: AIFA

“No início do ano decidimos não incluir este rali na lista de provas para pontuar, mas achámos que seria uma boa oportunidade para dar retorno aos parceiros e patrocinadores da equipa, que são peças fundamentais para o nosso sucesso. O Rali Terras D’Aboboreira tem normalmente muito público, e vamos aproveitar também para experimentar algumas coisas no carro”, afirma Teodósio.

O piloto de Albufeira assume que está focado “no Rali Vidreiro e no Rali Casinos do Algarve, que são as provas que vão decidir o título. Ninguém pode dizer que não fizemos o trabalho de casa”.

Ricardo Teodósio, que este ano já se impôs nos ralis Serras de Fafe e Mortágua diz que faz a prova do Clube Automóvel de Amarante “como um verdadeiro teste”, sabendo que não vai pontuar. “Queremos realizar esta prova sem qualquer tipo de pressões, e tirar importantes conclusões para as duas provas seguintes, essas sim, vitais para o nosso objetivo”, refere.

“Alinhar o carro e experimentar soluções novas para a Marinha Grande e Algarve é o que pretendemos fazer, embora a vitória seja sempre agradável, mesmo que não sirva para conquistar pontos”, acrescenta o piloto algarvio, que já teve o prazer de experimentar o novo Skoda Fabia R5 preparado pela ARC Sport.