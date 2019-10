Motores Ricardo Teodósio com “pena de não ter conseguido vencer” o Rali Vidreiro Por

Ricardo Teodósio bateu-se como um campeão pela vitória no Rali Vidreiro Centro de Portugal, falhando por muito pouco o triunfo nesta que foi a penúltima prova do Campeonato de Portugal da especialidade.

Foi aliás um ‘photo-finish’ impressionante, pois somente seis décimas de segundo ficaram a separar o algarvio e o seu navegador, José Teixeira, do êxito na prova do Clube Automóvel da Marinha Grande.

Foto: AIFA/Jorge Cunha

Teodósio deu o melhor de si, vencendo duas classificativas, apesar de algo debilitado fisicamente – obrigando mesmo à intervenção do fisioterapeuta durante o rali – e acabou por conseguir um bom resultado que o deixa bem colocado para a conquista do título no Rali do Algarve, onde estará a correr ‘em casa’.

“Tenho pena não ter conseguido vencer, mas este resultado já foi uma vitória. Senti sempre que podia ter ganho o rali, inclusivamente no último troço, fiz o melhor possível, mas foi o que deu. Sem o excelente trabalho do meu fisioterapeuta, não tinha conseguido fazer este rali. Continuamos na liderança do campeonato, e agora está tudo em aberto para o Algarve”, afirmou no final o piloto de Albufeira.

Foto: Ricardo Cachadinha

Ricardo Teodósio colocou o tónico na sua forma para justificar não ter conseguido a ‘atacar’ este Rali Vidreiro como gostaria: “Se pensarmos nas condições físicas em que eu estava há uma semana, só o facto de termos chegado ao final deste rali, ainda por cima a 0,6s da vitória e com um resultado importantíssimo para o campeonato… é algo que nos deixa muito orgulhosos”.

“Dedico este resultado a todo um conjunto de pessoas que nos ajudaram a estar aqui, desde a equipa de médicos que me acompanhou, ao fisioterapeuta Ricardo Miranda, a toda a equipa da ARC Sport”, rematou o piloto algarvio.