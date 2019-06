Motores Ricardo Teodósio com objetivo concretizado no Rali de Portugal Por

Com o segundo lugar na competição do Campeonato de Portugal de Ralis (CPR) o objetivo de Ricardo Teodósio no Rali de Portugal foram concretizado.

O piloto algarvio e o seu navegador, José Teixeira, tinham como meta terminar a prova portuguesa do ‘Mundial’ dos ralis no pódio do CPR, e isso acabou por ser alcançado, ainda que a transmissão do Skoda Fabia R5 preparada pela ARC Sport não tenha permitido completar a totalidade da prova.

Foto: AIFA

Com a caixa de velocidades bloqueada em quarto, Teodósio ficou-se assim apenas pelo segmento que dizia respeito ao CPR e assim preservada a liderança do campeonato nacional.

“O objetivo era terminar o rali nos três primeiros lugares. Depois conseguir preservar o segundo lugar era o suficiente para as contas do campeonato. Infelizmente no último troço o seletor da caixa de velocidades encravou em quarta velocidade, o que nos fez perder demasiado tempo”, explicou o piloto de Albufeira.

“Apesar deste azar inesperado”, caso não tivesse sofrido uma penalização na véspera, “o resultado seria sempre o segundo lugar no CPR”, refere também Ricardo Teodósio, que acrescenta: “Apesar dos azares continuamos a liderar o CPR com uma vantagem confortável, quando vamos agora entrar nos ralis de asfalto. Estamos confiantes e focados no título”.