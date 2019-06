Motores Ricardo Teodósio ciente de que estará “na luta pela vitória” em Castelo Branco Por

Ricardo Teodósio vai para a primeira prova de asfalto do Campeonato de Portugal de Ralis como líder da tabela, e a sua motivação está em alta.

O piloto algarvio, que volta a ser acompanhado por José Teixeira no Skoda Fabia R5, também alinha na prova beirã com o facto de ter sido o melhor português no Rali de Portugal.

Foto: AIFA

Esta quinta prova da época também é um evento onde Teodósio se sente particularmente à vontade, pois venceu-a no ano passado e já aos comandos do carro atual, por isso sabe que pode estar de novo na luta pelo triunfo.

“Vamos muito motivados para o início da fase de asfalto e o Rali de Castelo Branco pode ser um ponto importante na nossa época. Depois dos pisos de terra, abordamos esta fase muito motivados”, refere o piloto de Albufeira, que já começou a testar tendo em vista a prova do próximo fim de semana.

Ricardo Teodósio sabe da importância de “um bom set up” no seu Skoda para o asfalto, uma vez que, sublinha “o campeonato deste ano está muito competitivo e é importante” estar confiante “no carro para atacar”. E acrescenta: “Estou convencido que estaremos novamente na luta pela vitória”.