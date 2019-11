Motores Ricardo Teodósio campeão nacional de ralis na vitória de Bruno Magalhães Por

Bruno Magalhães e Hugo Magalhães venceram o Rali Casinos do Algarve, mas ao serem segundos classificados Ricardo Teodósio e José Teixeira sagraram-se campeão nacional.

Para a dupla do Skoda Fabia R5 da ARC Sport o título nunca esteve em causa, mesmo se no final do primeiro dia não estava na segunda posição, como era seu objetivo.

Foto: AIFA

Já hoje Teodósio ‘atacou’ e essa toada ofensiva deu os seus frutos, sendo que se guindou ao segundo posto com mais facilidade do que supunha, uma vez que os seus adversários é que estavam pressionados a ganhar, como foi o caso de

José Pedro Fontes, que acabou por sair de estrada e deixar o piloto algarvio mais à vontade na segunda posição.

Ainda assim Ricardo Teodósio foi o mais rápido na primeira especial do dia, deixando depois ‘brilhar’ o madeirense Alexandre Camacho, o campeão deposto, Armindo Araújo e Bruno Magalhães, que ao vencer a prova algarvia ‘selou’ o vice-campeonato. O piloto do Team Hyundai Portugal impôs-se por mais de 16 segundos diante de Teodósio.

Alexandre Camacho foi o mais rápido em duas das cinco classificativas de hoje e acabou por justificar a sua subida ao pódio na estreia no Rali Casinos do Algarve. O piloto insular terminou a mais de um minuto do vencedor e com cinco segundos e meio de vantagem sobre Armindo Araújo, quarto classificado.

Pedro Almeida completou o top cinco. Neste segundo dia suplantou o espanhol Roberto Blach. o melhor do troféu FIA europeu de ralis, que teve de se contentar com a sexta posição. O piloto do Citroën DS3 R5 terminou com Pedro Paixão a apenas 17 segundos, depois de uma grande recuperação de um furo sofrido na véspera.

João Marcelino impôs-se nas duas rodas motrizes e conseguiu terminar no top dez absoluto. O piloto do Renault Clio R3 Maxi bateu Rafael Cardeira por mais de 1m50s.

Classificação final

1º Bruno Magalhães/Hugo Magalhães (Hyundai) 1h10m53,4s

2º Ricardo Teodósio/José Teixeira (Skoda) + 16,1s

3º Alexandre Camacho/Jorge Henriques (Skoda) + 1m00,6s

4º Armindo Araújo/Luís Ramalho (Hyundai) + 1m06,1s

5º Pedro Almeida/Miguel Ramalho (Skoda) + 2m53,6s

6º Roberto Blach/José Gonzalez (Citroën) + 3m54,2s

7º Pedro Paixão/Luís Rodrigues (Skoda) + 4m11,4s

8º Miguel Correia/Pedro Alves (Skoda) + 5m14,2s

9º António Dias/Nuno Rodrigues da Silva (Skoda) + 7m05,3s

10º João Marcelino/Valer Cardoso (Renault) + 9m32,7s