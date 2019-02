Motores Ricardo Teodósio ‘ataca’ nova temporada com renovados argumentos Por

Ricardo Teodósio apresentou hoje em Albufeira o seu projeto para este ano no Campeonato de Portugal de Ralis, onde volta a aposta no Skoda Fabia R5.

O piloto algarvio, que no ano passado conseguiu uma vitória (Castelo Branco) e três pódios (Açores, Marinha Grande e Madeira), discutindo o título até à derradeira prova, na sua terra, aborda a nova época com renovadas expetativas.

Para além de chamar a atenção para o facto de em 2018 se ter batido pela vitória na competição “sem as mesmas condições da concorrência direta”, Teodósio salienta a sua prestação em Castelo Branco essencial para “ter chegado ao Rali Casinos do Algarve a lutar pelo título”.

“Vamos para o novo ano com outra experiência, um outro andamento e conhecimento maior do Skoda, que sofreu uma atualização de motor. Depois continuamos a contar com a ARC Sport, que é bastante competente e um forte apoio dos patrocinadores, para além da família e dos amigos”, destaca o piloto de Albufeira, que volta a ter como navegador José Teixeira.

A chegada de dois novos patrocinadores demonstra que Ricardo Teodósio aborda o novo ano com outras condições: “Trata-se de um projeto mais profissional, em todos os aspetos, até por via da aposta dos patrocinadores. Partimos com ambições reforçadas, depois de termos superados os objetivos que tínhamos em 2018, pois só esperavámos terminar entre os cinco primeiros do campeonato”. O qual se inicia já a 22 de 23 de fevereiro com o Rali Serras de Fafe.