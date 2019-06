Ricardo Salgado vai ao tribunal de instrução dia 08 de julho

O juiz de instrução Ivo Rosa vai interrogar Ricardo Salgado a 08 de julho, no âmbito da Operação Marquês, apesar do ex-presidente do BES não ter pedido a abertura de instrução, disse à Lusa fonte judicial.

Ricardo Salgado não pediu a abertura de instrução do processo alegando estar impedido de se defender, por falta de segurança dos ficheiros das escutas e também pela elevada probabilidade do juiz Carlos Alexandre dirigir esta fase processual, o que não viria a acontecer.

No requerimento dirigido Tribunal Central de Instrução Criminal (TCIC) o ano passado, o ex-presidente do BES considerou que se verificava “um justo impedimento para o exercício do direito de defesa, na vertente de requerer a abertura de instrução, na medida em que a sua defesa está impossibilitada em aceder em condições de segurança aos ficheiros das escutas telefónicas que lhe foram disponibilizados pelo próprio Ministério Público (MP)”.

O ex-banqueiro reitera que “não praticou qualquer crime” e que nas 4.083 páginas da acusação da Operação Marquês só existem “suposições atrás de suposições e presunções sobre presunções”.

Considerando também as limitações de recurso dos arguidos na fase de instrução, o arguido disse “não pretender sujeitar-se ao risco de se submeter a este cenário”.

Em janeiro, no final da primeira sessão da fase de instrução, o advogado de Ricardo Salgado referiu aos jornalistas que havia “documentos jurídicos muito válidos de outros arguido que podem valer para todos”.

Na ocasião, questionado sobre o estado de espírito do ex-banqueiro, o seu advogado disse que “desde 2014, altura da queda do BES, o seu estado de espírito é de lutar pela sua convicção, pela sua inocência porque quiseram logo condená-lo”.

Na processo Operação Marquês, Ricardo Salgado está acusado de 21 crimes de natureza económico-financeira, nomeadamente corrupção ativa de titular de cargo político, corrupção ativa, branqueamento de capitais, abuso de confiança, falsificação de documento e fraude fiscal qualificada.

A Operação Marquês tem como principal arguido o ex-primeiro-ministro José Sócrates, o qual está acusado de 31 crimes de corrupção passiva, falsificação de documentos, fraude fiscal qualificada e branqueamento de capitais.

O inquérito da Operação Marquês, que começou há mais de cinco anos, culminou na acusação a 28 arguidos – 19 pessoas e nove empresas – e está relacionado com a prática de quase duas centenas de crimes económico-financeiros.

Os arguidos Henrique Granadeiro, Zeinal Bava, Bárbara Vara, Joaquim Barroca, Helder Bataglia, Rui Mão de Ferro e Gonçalo Ferreira, empresas do grupo Lena (Lena SGPS, LEC SGPS e LEC SA) e a sociedade Vale do Lobo Resort Turísticos de Luxo pediram a abertura de instrução.