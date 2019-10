Motores Ricardo Porém sem alguns azares poderia ter lutado pela vitória em Portalegre Por

Alguns problemas no Borgward da Wevers Sport no primeiro dia contribuíram para Ricardo Porém não conseguisse estar na luta pela vitória da competição de automóveis da 33ª Baja Portalegre 500.

O piloto de Leiria mostrou ainda assim um bom andamento, sendo mesmo o mais rápido no quarto setor seletivo.

Para Ricardo e Manuel Porém foi decisivo o percalço surgido no segundo setor cronometrado, quando, volvidos 28 quilómetros, a direção do BX7 DKR EVO o fez perder muito tempo. A equipa resolveu a avaria, e depois já lhe foi possível andar ao nível dos melhores nos troços seguinte. O que lhes permitiu terminar a prova do ACP na quinta posição.

O piloto leiriense não tem dúvidas de que, sem os problemas do primeiro dia, poderia ter ido mais longe: “Conseguimos o quinto lugar da geral, vencemos o último setor seletivo, tivemos alguns azares que fazem parte das corridas, caso contrário lutaríamos pela vitória mas foi uma prova muito positiva”.

“A equipa fez um trabalho excelente, recolhemos dados muito importantes para a evolução do carro, dados esses que vamos agora trabalhar e resta-me agradecer a à equipa, a todos os que nos ajudaram e nos apoiaram durante toda a prova”, destaca ainda Ricardo Porém.