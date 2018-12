Motores Ricardo Porém quer terminar o seu primeiro ‘Dakar’ Por

Ricardo Porém é o terceiro português que se vai estrear no Rali Dakar, juntando-se assim aos ‘motards’ António Maio e Sebastian Buhler, sendo que vai competir nos SSV.

O piloto de Leiria, que assim se junta a Pedro Mello Breyner, como um dos dois portugueses que competir aos comandos de UTV’s, alinha na prova ‘rainha’ do todo-o-terreno mundial aos comandos de um Can-Am Maverick X3, preparado pela South Racing.

Porém está ciente dos desafios que tem pela frente no Peru, onde tem como meta “terminar”. A motivação para concluir o rali é enorme, sendo que só o facto de disputar o ‘Dakar’ já é só por si uma sensação de satisfação.

“É um objetivo que eu tinha enquanto piloto de Todo-o-Terreno. Custou conseguir alcança-lo, mas há que manter os pés bem assentes na terra, pois será um desafio exigente. Nesta primeira participação vou ter de perceber e aprender a lidar com todos os fatores que uma corrida desta dimensão envolve. Vou ter de ter uma abordagem, não diria mais cautelosa, mas mais pragmática que me permita aprender e desenvolver as minhas capacidades enquanto piloto nas pistas peruanas”, explicar o piloto leiriense.

Apesar de possuir pouca experiência nas dunas, que constituem uma parte substancial da edição 2019 da prova, Ricardo Porém está confiante: “Tenho algumas participações no Rali de Marrocos que me dão a ideia de como é participar numa prova deste nível, mas no Dakar falamos de um total de 70% de pistas em areia e vou com certeza aprender mais. Vai ser um grande desafio que contará com o apoio fundamental do Jorge Monteiro, que me irá navegar no Dakar. Além de grande profissional do Todo-o-Terreno, o Jorge é um grande amigo e com todos estes fatores reunidos, penso que vamos atingir os nossos objetivos”.

O piloto de Leiria explica que a oportunidade de alinhar no ‘Dakar’ “surgiu depois de alguns anos de colaboração com a South Racing”, salientando que “existem cada vez mais pilotos a optar por esta solução. Será uma experiência extremamente interessante e também uma grande responsabilidade”. Também destaca que a sua equipa “será também uma mais valia, dado o know-how que a equipa tem neste tipo de viaturas e competição”.