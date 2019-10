Motores Ricardo Porém inserido em equipa oficial e “super motivado” Por

Ricardo Porém está de regresso à Baja Portalegre 500 após um período de ausência, sendo que desta vez está inserido numa equipa oficial e quer estar à altura das responsabilidades.

A última vez que o piloto de Leiria esteve na prova do ACP foi quando se sagrou Campeão Nacional de Todo-o-Terreno, e agora integrado na Borgward Rally Team mostra-se confiante num bom resultado.

Ricardo Porém é acompanhado no seu Borgward BX7 Dkr EVO pelo seu irmão Manuel Porém, e naquela que é a última prova do campeonato nacional e também da Taça do Mundo FIA de Todo-o-Terreno, mostra-se “super motivado”.

“Encaro a Baja Portalegre 500 com a motivação de sempre, este ano acrescida por estar num projeto novo que inclui a Baja e o facto de estar inserido numa equipa oficial com um grande piloto como colega de equipa que é o Nani Roma, portanto tenho todos os fatores reunidos para estar super motivado e para fazer uma prova de alto nível A Baja de Portalegre é uma prova na qual me sinto confiante e onde já venci por quatro vezes”. começa por dizer Ricardo Porém e jeito de antevisão.

Será a 12.ª participação do piloto Leiriense na prova alentejana. Uma prova que lhe traz imensas recordações: “Não sei se consigo especificar um momento único, tenho muitos bons momentos na Baja de Portalegre, desde a vitória no T2 em 2010, com um quinto lugar à ‘geral’, no agrupamento T2 até às quatro vitórias consecutivas entre 2014 e 2018”.

“São um conjunto de emoções muito fortes e cada uma com o seu significado especial que me deixaram muito feliz e me dão motivação extra para dar sempre o melhor de mim. Todos eles foram especiais e não há um momento que eu consiga distinguir nestes 11 anos de Baja Portalegre”, salienta também Ricardo Porém.

A 33ª Baja Portalegre 500 arranca desportivamente no dia 26 de outubro, sexta-feira de manhã com a super especial de 5,35 km. Da parte da tarde disputa-se o segundo setor seletivo com 99,22 km. No Sábado realiza-se o terceiro e quarto troços cronometrados de 191,75 km e 211,78 km, respetivamente.

Serão um total de 508,10 quilómetros percorrendo pistas dos concelhos de concelhos de Abrantes, Alter do Chão, Avis, Chamusca, Coruche, Crato, Fronteira, Gavião, Monforte, Nisa, Ponte de Sor, Sousel e Portalegre.