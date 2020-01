Motores Ricardo Porém com um ‘salto no desconhecido’ Por

Ricardo Porém e Manuel Porém já se encontram na Arábia Saudita, onde a partir de domingo disputam a 42º edição do Rali Dakar.

A dupla portuguesa alinha a bordo de um dos Borgward oficiais inscritos na prova ‘rainha’ do todo-o-terreno mundial. Um autêntico ‘salto no desconhecido’ para o piloto de Leiria.

O desconhecimento de Ricardo e Manuel Porém não tem apenas a ver com o percurso, totalmente novo para quase todos os concorrentes do ‘Dakar’, mas também com o facto do piloto português possuir ainda pouca experiência com o Borgward BX7 DKR Evo no deserto saudita. Isto apesar do intenso trabalho de desenvolvimento de que foi alvo.

No entanto Ricardo Porém espera ter a ajuda do experiente Nani Roma, seu companheiro de equipa, para superar algumas das nuances que vai encontrar certamente numa prova com esta envergadura. É que pela frente vai ter mais de 7900 quilómetros, 5000 dos quais cronometrados, divididos por 12 etapas, cinco das quais com mais de 450 quilómetros de extensão.

A organização já anunciou que mais de 70 % do percurso vai ser em areia, terreno onde alguns dos participantes possuem imensa experiência, caso do vencedor do ano passado, Nasser Al-Attiyah, e também de Stéphane Peterhansel, que já venceu o rali por 13 ocasiões.

Ricardo e Manuel Porém estão noutra ‘luta’, onde o mais importante é a preparação. E já realizaram um ‘shakedown’ para perceber se está tudo bem com a sua máquina para enfrentar a primeira etapa que se inicia domingo em Jeddah.

“O objetivo principal é aprender”, repete o piloto de Leiria, que não perde de vista “um possível bom resultado”. Chama também atenção para diversas nuances desta sua participação: “Vou disputar o Dakar pela segunda vez, agora com o Borgward e estou confiante de que eu e o meu irmão Manuel poderemos lutar para terminar nas dez primeiras posições”.

“Participei em 2019 no Dakar, noutra região e com uma viatura diferente, mas estou em crer que a experiência que acumulei será muito importante para o desafio deste ano, principalmente ao nível da navegação nas etapas mais longas e técnicas”, refere também Ricardo Porém.

O único piloto português a alinhar na competição de automóveis do Rali Dakar 2020 tem uma opinião sobre o que o espera: “Creio que na Arábia não teremos áreas de dunas tão extensas como nas edições anteriores, o que será uma novidade. O Borgward BX7 é um carro bastante competitivo e fiável e acredito que estará apto a permitir algumas boas surpresas ao longo da prova”.

“O trabalho trabalho desenvolvido pelo Nani Roma e pela equipa tem sido muito relevante na evolução da performance do carro e vamos com confiança. Vou fazer a minha corrida e partir sem qualquer tipo de pressão, tentar ser inteligente, pois são muitos dias e quero evitar erros, apostar na regularidade para obter o melhor resultado final. Vamos dar o nosso melhor”, remata Ricardo Porém.