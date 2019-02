Motores Ricardo Moura à partida do Rali Serras de Fafe Por

Apesar de estar afastado das competições de uma forma assídua, Ricardo Moura já confirmou que irá marcar presença na primeira prova do Campeonato de Portugal de Ralis.

O piloto açoriano venceu o Rali Serras de Fafe em 2018, e por isso quer repetir a façanha aos comandos do Skoda Fabia R5 da ARC Sport, com que já testou no norte do país.

Ricardo Moura anunciou a sua retirada da competição há cerca de nove meses, de modo a dedicar mais tempo à família e aos negócios, mas irá regressar esporadicamente, e não apenas na prova que a Demoporto leva a cabo a 22 e 23 de fevereiro.

Ao que tudo indica o piloto da ilha de São Miguel pretende efetuar mais provas nos Açores, sendo que para além da prova açoriana do ‘Nacional’ e ‘Europeu’ de ralis pretende fazer eventos do ‘Regional’, como o Rali Ilha Azul e Rali Sical.