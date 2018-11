Motores Ricardo Megre e Pedro Falé campeões no Super Seven Por

Ricardo Megre, nos 420 R, e Pedro Falé, na categoria Business, chamaram a si os títulos de campeão do Super Seven by Toyo Tires, depois da prova de encerramento da competição que se disputou no Estoril.

Num fim de semana onde a chuva provocou uma grande incerteza nos resultados, Rucardo Megre realizou uma grande recuperação, depois de no sábado ter sofrido uma colisão, conseguiu garantir o cetro na primeira das duas corridas de domingo.

Também Francisco Villar e Gonçalo Lobo do Vale também realizaram grandes recuperações nos dois últimos confrontos, enquanto Yohan Sousa, vindo do karting, conseguiu o seu primeiro pódio.

Da mesma forma Paulo Leitão subiu pela primeira vez ao primeiro lugar da classe Business, apesar de não ter conseguido impedir Pedro Falé de chegar ao título na categoria, e o sentimento de dever cumprido de Sérgio e David Saraiva, quando dominaram à geral e venceram na S1600 Pro, apesar de já terem assistido no dia anterior à consagração de Rodrigo Galveias.

Decididos a recuperar do desaire de sábado, em que perderam, em definitivo, o título para Rodrigo Galveias, os primos David e Sérgio Saraiva saíram da pole-position para a corrida de domingo e não mais largaram o comando até final na classe S1600 Pro.

A vitória obtida entre os portugueses e à geral teve precisamente no novo campeão da classe o seu grande opositor, depois de na primeira metade da corrida a britânica Caroline Everett ter dado muito boa conta de si.

Detentor do volante do Super Seven # 10 e novo campeão da categoria, Falé chegou a rodar fora do pódio da Business, o que colocava em causa a vantagem que tinha amealhado no campeonato. Mas uma segunda metade de prova muito forte, conjugada com a desistência de Nuno Afonso, que ocupava o segundi lugar nas contas do título (sofreu um toque de Bruno Martins que provocou o abandono de ambos num momento em que as condições do piso eram já muito difíceis) garantiu o ambicionado objetivo.

A fechar o pódio da Business e no oitavo lugar da geral terminou José Kol Almeida, autor de uma grande recuperação. Seguiu-se a dupla de irmãos António Nunes de Almeida/Rodrigo Nunes de Almeida, que, após o brilharete de sábado (terceiro lugar da Business), preparava-se para fazer ainda melhor no domingo. Chegaram a rodar em segundo da classe, até perderem gás na segunda metade da prova mas.

Com o título por decidir, as duas corridas de domingo da categoria 420R acarretavam consigo uma pressão diferente do habitual. E se a classificação final nos diz que houve lugar a dois pódios distintos, revela também um denominador comum: Ricardo Megre.

No arranque da Corrida 2, o detentor da ‘pole position’ Francisco Villar queria repetir o triunfo obtido no sábado e aproveitar a posição de saída privilegiada. Mas na travagem para a Curva 1 o carro não respondeu da forma esperada e o # 34 seguiu em frente, com Villar a sentir que algo não estava bem com a travagem assim que tocou no pedal do meio.

O infortúnio acabou por abrir a porta da liderança para os pilotos ingleses que seguiam imediatamente atrás de si e deixar Ricardo Megre confortavelmente na frente dos pilotos portugueses, posição que não mais largaria até ao final da corrida.

O piloto da Atomic começou por abrir uma distância de 2 segundos para José Carlos Pires, diferença que ia crescendo volta após volta. Um erro nas voltas iniciais ainda permitiu a aproximação, mas o # 17 acabaria por ir definitivamente embora para desespero do nº 53, que via fugirem-lhe das mãos as hipóteses de revalidar o título.