Motores Ricardo Loureiro soma novo pódio Por

Ricardo Loureiro somou mais um pódio no Campeonato de Portugal de Clássicos de Montanha, naquela que foi a quinta prova da temporada, a Rampa do Caramulo. A correr ‘em casa’ o piloto do Caramulo Racing Team esteve em excelente nível no evento do Targa Clube.

Desde a primeira subida de sábado que Ricardo Loureiro mostrou que estava na luta pela vitória. Depois de ter realizado o 16º tempo absoluto em termos de Campeonato de Portugal de Montanha JC Group e o primeiro nos Clássicos, baixou o seu tempo em mais de dois segundos.

O piloto do Ford Escort MKII não conseguiria na segunda oficial de treinos ir além fo 19º registo absoluto, mas no final da tarde conseguiria fazê-lo, sendo novamente o melhor no Campeonato de Portugal de Clássico de Montana.

Depois de não fazer o ‘warm up’ de domingo, na última subida de treinos Ricardo Loureiro baixou em mais de um segundo o seu tempo. O que lhe dava o 17º registo absoluto. Embora voltasse a baixar a sua marca na segunda subida, situando-se no 18º posto.

Mas a derradeira subida de prova fez com que se situasse no segundo posto dos clássicos, à frente do seu companheiro de equipa, foi acabaria por realizar o seu melhor tempo do fim de semana – 1m36,417s.

“Correu muito bem. Foi excelente lutar com o meu colega e amigo Fernando Salgueiro, pois tive de me defender dos ataques dele e fui bem sucedido. O carro esteve bem sem problemas. O único percalço foi um toque no num rail, quase no final da rampa, mas deu para prosseguir”, contou o piloto do Caramulo Racing Team.

Ricardo Loureiro destaca ainda a sua consistência ao longo do evento: “Estive sempre muito concentrado, sem cometer erros, para chegar à vitória no Campeonato Portugal Clássicos de Montanha na Divisão 6. Não foi uma prova fácil, longe disso, mas esta vitória, temos de reconhecer que tem um sabor especial. Para terminar fiquei admirado com muita gente a assistir à Rampa do Caramulo, por aquilo que vi, penso que foi batido um recorde de espetadores”.