Motores Ricardo Loureiro no pódio na Serra da Estrela Por

Ricardo Loureiro voltou a lutar pela vitória no Campeonato de Portugal de Clássicos de Montanha na Rampa da Serra da Estrela, conseguindo terminar na segunda posição.

Desde o primeiro ‘warm-up’ que o piloto do Caramulo Racing Team mostrou que poderia disputar a vitória, realizando o segundo tempo.

Loureiro foi melhorando sempre as suas marcas, baixando o seu tempo em mais de dois segundos para a primeira subida de treinos, por mais de quatro décimas na segunda, sendo também o 18º em termos absolutos no combinado com os pilotos do Campeonato de Portugal de Montanha JC Goup.

Na primeira subida de prova o piloto do Ford Escort MKII atacou forte e conseguiria baixar a sua marca em mais de três segundos. Estava dado o mote para a luta que domingo protagonizou pela vitória com o seu companheiro de equipa Fernando Salgueiro.

Depois de ter falhado a primeira subida da manhã de domingo, Ricardo Loureiro não falharia a subida seguinte, onde se aproximou da marca da véspera, acabaria por rodar em 3m34,218s na segunda subida oficial e lograr o 18º tempo absoluto, garantindo o segundo lugar no Campeonato de Portugal de Clássicos de Montanha.

O ‘forcing’ que fez na derradeira subida de prova levou a um exagero que fez o piloto do Caramulo dar toque nos rails acabando por sentenciar de imediato a segunda posição entre os Clássicos e o 18 lugar final absoluto.

“Tenho de dar os meus parabéns ao meu colega de equipa e amigo Fernando Salgueiro, pois esteve brilhante em todas as subidas. Tentei fazer melhor, isso é inegável, mas arrisquei em demasia e na última subida foi aquele toque…Paciência, mas as corridas são assim mesmo Umas vezes ganha-se e outras perde-se”, afirmou Ricardo Loureiro no final.

O piloto beirão diz-se ainda assim “satisfeito”, pois nem sempre tudo esteve perfeito. “Houve uns acertos a fazer com o carro, e fruto disso foi ter vindo a melhorar em todas as subidas. Em termos de campeonato foi precioso ter pontuado. Consegui amealhar pontos. E agora há que pensar na próxima prova, que é a Rampa do Caramulo. Vou ‘correr em casa’ e quero lutar pela vitória”.