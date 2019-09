Motores Ricardo Loureiro aponta à vitória na Rampa da Arrábida Por

Ricardo Loureiro tem sido um dos animadores do Campeonato de Portugal de Montanha JC Group e pretende mais uma vez lutar pela vitória no regresso da pausa de verão.

Agora, na penúltima prova da temporada, na regressada Rampa Pêquêpê da Arrábida o piloto do Caramulo Racing Team está disposto mais uma vez a luta pela vitória entre os Clássicos.

No evento organizado pelo Clube de Motorismo de Setúbal no próximo fim de semana Loureiro espera mais uma vez tirar todo o partido do seu Ford Escort, num cenário que apesar da sua beleza desconhece.

“É mais um desafio que me espera, assim como aos meus adversários, pois grande parte deles nunca correu nesta rampa. A primeira subida vai ser feita com uma certa cautela. Mas depois quero melhorar os meus tempos a cada subida, sempre concentrado ao máximo, para não cometer erros”, afirma o piloto beirão.

Ricardo Loureiro espera assim ter o seu Escort “a cem por cento, de modo a obter um bom resultado e assim alcançar os objetivos pretendidos”.