Ricardo Gomes quer fechar temporada em bom plano

Ricardo Gomes está de regresso à competição este fim de semana para participar na derradeira ronda do CSS Group 1, competição integrada no Estoril Racing Festival.

Desta vez o piloto de Braga alinha na categoria promovida pela Race Ready com um novo companheiro de equipa, dividindo o seu Ford Escort MKII com Jorge Santos.

Numa competição que recria a história de campeonatos de carros de turismo como o BTCC, Ricardo Gomes tem conseguido adaptar-se bem a corridas onde se estreou apenas este ano, e num traçado que serviu de ‘palco’ a grandes prémios de Fórmula 1 entre 1984 e 1996, mostra-se entusiasmado por competir na pista dos arredores de Lisboa.

“É sempre um prazer voltar ao Estoril, é um circuito de que gosto muito e que tem uma longa história, que nos deve deixar orgulhosos a todos nós, portugueses e adeptos das corridas de automóveis. É o palco perfeito para terminar a temporada do CSS Group 1 e para um evento, o Estoril Racing Festival, que se afirma ano após ano como um ‘must’ para todos os aficionados de automobilismo, dado que é muito bem organizado e possui muitos motivos de interesse. Estou ansioso por poder entrar em pista com o Ford Escort Mk2 preparado pela Old School Ford”, sublinha o piloto bracarense.

Ricardo Gomes acredita que o Ford Escort permitirá estar na luta pelos lugares cimeiros: “Já provámos que temos andamentos para nos imiscuirmos na luta pelas três melhores posições, apesar da forte competitividade que se vive à frente do pelotão da CSS Group 1. Esta corrida tem a singularidade de ter a duração de duas horas com troca de pilotos, o que a torna num desafio diferente. Terei um novo colega de equipa, mas penso que o Jorge realizará uma adaptação rápida ao carro e à Old School Ford”.