Ricardo Damil vence Sprint Enduro na Praia das Rocas

Ricardo Damil foi o vencedor da segunda prova do Troféu Sprint Enduro Moto Espinha 2019, que teve como centro nevrálgico a Praia das Rocas.

Nesta competição, que é uma nova vertente estreada este ano pela Federação Portuguesa de Motociclismo de Portugal, participaram mais de meia centena de pilotos divididas por seis categorias.

Damil acabou por se impor numa jornada marcada por condições meteorológicas difíceis, bem ao estilo do enduro, onde o jovem piloto venceu com mais de dois minutos de vantagem sobre Ricardo Wilson, com Fernando Sousa Jr a subir ao lugar mais baixo do pódio, que coincidiu com as três primeiras posições da Elite.

Na sua sétima edição, a prova organizada pelo Clube Trilhos Aventura teve também em destaque Fánio Magalhães, que se impôs entre os Verdes, o mesmo sucedendo com Cláudio Belchior nos Veteranos e Alberto Carvalho nos Super Veteranos. Francisco Pardal foi o mais rápido no final da competição dos ‘Hobby’ e Luís Gato foi o melhor na ‘Super Hobby’.

Esta primeira época de Sprint Enduro terá a sua conclusão no próximo dia 15 de dezembro em Santa Marta de Penaguião.