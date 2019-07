Motores Ricardo Costa domina primeiro dia do Rali de Famalicão Por

Muita emoção e público marcaram o primeiro dia do Rali de Famalicão, prova candidata ao Campeonato Norte de Ralis de 2020, organizada pelo Team Baia e pontuável também para o Desafio Kumho Norte.

Com 70 equipas em competição, o primeiro dia de prova levou os concorrentes a realizarem quatro especiais e uma super especial em Fradelos realizada por duas vezes, perfazendo quase 30 quilómetros cronometrados.

Pelo caminho ficaram duas dezenas de concorrentes nesta prova de asfalto, com Ricardo Costa e Rui Vilaça a assumirem a liderança aos comandos de um Citroën DS3 R5, diante de Pedro Almeida e Nuno Almeida em Skoda Fabia R5, mas separados por pouco mais de quatro segundos.

Edgar Reis, aos comandos do Porsche 997 GT3 Cup cotou-se como o terceiro melhor e também terceiro no Grupo X5, com Bruno Costa e Mariana Carvalho em Mitsubishi Evo IX a terminar o primeiro dia na liderança dos concorrentes do ‘regional’, com pouco mais de uma dezena de segundos de vantagem sobre Lucas Simões e Simplício Gonçalves, em carro idêntico.

As imagens produzidas pela Vmotores contam a história deste primeiro dia.