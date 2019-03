Nas Notícias Ricardo Costa assume direção interina do Expresso após pedido de demissão de Santos Guerreiro Por

O diretor-geral de informação da Impresa, Ricardo Costa, vai assumir interinamente a direção do Expresso, depois de Pedro Santos Guerreiro ter pedido a demissão do cargo hoje de manhã.

“Esta mudança acontece na sequência da decisão tomada entre a administração do grupo Impresa e Pedro Santos Guerreiro, que deixa assim o cargo de diretor do Expresso”, refere a Impresa, em comunicado.

A saída de Pedro Santos Guerreiro da direção do Expresso acontece depois do editor de política, Vítor Matos, ter pedido a demissão do cargo.

Pedro Santos Guerreiro já anunciou esta manhã à redação a sua decisão, disse fonte do jornal à Lusa.