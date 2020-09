Nas Notícias Ricardo Araújo Pereira deixa Teresa Guilherme à distância Por

A estreia da nova temporada de Isto é Brincar com Quem Trabalha, conduzido por Ricardo Araújo Pereira, na SIC, deixou bem longe na guerra das audiências a gala do Big Brother, da TVI, apresentada por Teresa Guilherme.

Num momento em que Cristina Ferreira regressou à TVI, agora como diretora de Entretenimento e Ficção, a estação de Queluz ficou atrás da concorrente de Paços de Arcos nos principais horários de domingo.

O programa de Ricardo Araújo Pereira chegou aos 26,7 de share, com o formato de Teresa Guilherme a ficar-se pelos 20,9.

Terminado o Isto é Brincar com Quem Trabalha, seguiu-se na SIC O Noivo é que Sabe, com Cláudia Vieira, que também ficou à frente do Big Brother da TVI. Durante a tarde, também o Domingão tinha superado nas audiências o Somos Portugal.