Ricardinho anuncia saída do Inter Movistar no fim da temporada

O internacional português Ricardinho, designado melhor jogador do mundo de futsal por seis vezes, anunciou hoje que vai deixar os espanhóis do Inter Movistar no final da temporada, sem revelar qual o próximo clube.

“Venho anunciar que é minha última temporada no Inter Movistar. Conversei com o clube no terceiro dia da pré-temporada, em Segóvia, e disse que achava que era hora de deixar um clube que me deu tudo e que me fez crescer como jogador e como pessoa”, disse o capitão da seleção portuguesa, na conta oficial na rede social Instagram.

A realizar a sétima época no clube da capital espanhola e em final de contrato, o ala, de 34 anos, vincou que vai “continuar a ser profissional” até final do ano, mas não divulgou qual o rumo que vai dar à carreira, na qual já se sagrou campeão europeu por Portugal, em 2018.

“Vou continuar a ser profissional, a fazer o meu melhor e quero terminar este ano com uma página de ouro de um livro incrível. Quero ganhar tudo o que jogarmos. No futuro, verei para onde vou”, assinalou o melhor atleta da modalidade em 2010, 2014, 2015, 2016, 2017 e 2018.

Ao serviço dos espanhóis, o antigo jogador do Benfica conquistou cinco campeonatos nacionais, três Taças de Espanha, três Supertaças e uma Taça do Rei, tendo, a nível internacional, erguido o troféu da Liga dos Campeões por duas vezes.