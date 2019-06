Desporto Reyes despistou-se a 237 km/h Por

José Antonio Reyes conduzia a uma velocidade de 237 quilómetros por hora no momento do despiste, de acordo com o relatório da polícia espanhola, citado pelo jornal Mundo Deportivo.

Os dados preliminares já apontavam para o excesso de velocidade. Agora, as autoridades tentam confirmar a teoria do rebentamento de um pneu.

As peritagens sustentam que o Mercedes Brabus S550 despistou-se a uma velocidade de 237 quilómetros por hora, embatendo depois num muro e capotando, ficando imobilizado cerca de 200 metros à frente do local onde terá rebentado o pneu.

No carro, conduzido por Reyes, seguiam ainda dois primos do ex-internacional espanhol: um morreu no local, o outro no hospital, onde dera entrada em estado muito grave.