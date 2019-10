Motores Reviravolta no Rali de Marrocos em etapa atribulada Por

Depois de ter dominado os três primeiros dias do Rali de Marrocos Nasser Al-Attiyah viu-se retido por um problema eletrónico na sua Toyota Hilux, perdendo a liderança da prova para o seu companheiro de equipa Giniel de Villiers.

O piloto do Qatar possuía mais de uma dezena de segundos sobre o seu mais direto adversário, mas na quarta etapa deste evento da Taça do Mundo de Todo-o-Terreno tudo se precipitou.

Al-Attiyah teve um problema num sensor do motor da sua Hiluz e ficou retido ao quilómetro 205, quando os seus mais diretos rivais já tinham passado pelo sétimo controlo de passagem e possuíam já mais de uma hora de vantagem.

Isto fez com que Carlos Sainz pudesse impor o seu Mini Buggy na tirada e Giniel De Villiers passasse para o comando da competição de automóveis do rali. Tirando partido não apenas do azar do vencedor do ‘Dakar’ deste ano mas também do percalço sofrido por outro favorito; Stéphane Peterhansel.

O francês, também ele um ex-vencedor do Dakar, capotou o seu Mini Buggy ao quilómetro 293 e deteve-se mais de 20 minutos. Segundo a organização a equipa está bem fisicamente.

Atrás de Carlos Sainz na etapa ficou Jakub Przygonski, com Giniel De Villiers a ser terceiro a mais de oito minutos do espanhol. Mas o sul-africano da Gazoo Toyota Racing comanda na ‘geral’, com mais de quatro minutos de vantagem sobre Sainz, antes da última etapa da prova, que se disputa amanhã.