Motores Revendo a ‘dobradinha’ Mazda nas 6 Horas de Watkins Glen Por

As 6 Horas de Watkins Glen foram plenas de emoção e fizeram jus à sua fama, como uma das provas mais exigentes do Campeonato IMSA Sportscar.

Filipe Albuquerque e João Barbosa não foram particularmente felizes, sobretudo devido a uma colisão com o outro Cadillac DPi da Action Express Racing, mas para o Team Joest e para a Mazda não podia ter corrido melhor.

Oliver Jarvis deu à equipa a ‘pole position’ com o Mazda R24 P # 77 e Harry Tincknell a vitória no outro protótipo da Joest, o # 55, que o britânico dividiu com Jonathan Bomarito e Oliver Pla.

Mas a prova na pista nova-iorquina teve outros heróis, como Nick Tandy, que segurou a liderança e o triunfo da Porsche em GT LM no # 911 face à enorme pressão exercida nas últimas voltas por Antonio Garcia no Corvette # 3.

Essas e outras incidências no resumo que se segue.