Reveladas as perguntas da PJ que os pais de Maddie deixaram sem resposta

O documentário da Netflix sobre o desaparecimento de Madeleine McCann, em abril de 2007, revelou as 48 perguntas feitas pela Polícia Judiciária aos pais de Maddie… que ficaram sem resposta.

A série documental, que conta com o testemunho de investigadores que estiveram ligados ao processo e outros especialistas, baseia-se na tese de que Maddie foi raptada por um grupo de traficantes de crianças, encontrando-se ainda viva: a ser verdade, tem agora 15 anos.

O documentário da Netflix, ainda em produção, foi já contestado pelos pais de Maddie McCann, que lembram estar ainda em curso uma investigação oficial.

Eis as perguntas feitas pela Polícia Judiciária aos pais de Maddie que ficaram sem resposta:

1 – A 3 de maio de 2007, por volta das 22h00, quando entrou no apartamento, o que viu? O que fez? Onde estava? Em que tocou?

2 – Procurou dentro do guarda-roupa do quarto principal?

3 – Pode descrever o que continha (o guarda-roupa do quarto de Maddie)?

4 – Por que motivo a cortina ao lado do sofá perto da janela lateral foi mexida? Alguém foi atrás do sofá?

5 – Quanto tempo demorou a procura no apartamento depois de ter detetado o desaparecimento de Madeleine?

6 – Por que razão disse que Madeleine foi sequestrada?

7 – Assumindo que Madeleine foi sequestrada, por que motivo deixou os gémeos sozinhos para ir ao [restaurante] ‘Tapas’ dar o alarme, visto que o suposto raptor ainda poderia estar no apartamento?

8 – Porque não perguntou aos gémeos o que aconteceu com a irmã?

9 – Quando deu o alarme no ‘Tapas’, o que foi que você disse exatamente? Quais foram as palavras exatas?

10 – O que aconteceu depois de dar o alarme no restaurante?

11 – Por que foi ao restaurante avisar os seus amigos em vez de gritar da varanda?

12 – Quem contactou as autoridades?

13 – Quem tomou parte nas buscas?

14 – Alguém de fora do grupo soube de seu desaparecimento nos minutos seguintes?

15 – Algum vizinho lhe ofereceu ajuda?

16 – O que quer dizer a frase ‘nós desapontámo-la’?

17 – Jane Tanner contou-lhe naquela noite que viu um homem com uma criança?

18 – Como contactou as autoridades e qual foi a força policial alertada?

19 – Durante as buscas, com a polícia presente, onde procuraram a Maddie, como e de que maneira?

20 – Por que razão os gémeos não acordaram durante essas buscas ou quando foram levados para o andar de cima?

21 – A quem é que ligou após a ocorrência?

22 – Ligou para a Sky News?

23 – Tinha conhecimento do perigo em chamar a imprensa, no sentido de que isso poderia influenciar o raptor?

24 – Você pediu um padre?

25 – Por que meios divulgou as características de Madeleine? Por fotografias ou por outros meios?

26 – É verdade que durante as buscas [Kate McCann] permaneceu sentada na cama de Maddie sem se mexer?

27 – Qual foi o seu comportamento naquela noite?

28 – Você conseguiu dormir?

29 – Antes de viajar para Portugal, fez algum comentário sobre um pressentimento ou um mau pressentimento?

30 – Como foi o comportamento da Madeleine durante a viagem?

31 – Maddie sofre de alguma doença ou tomou algum medicamento?

32 – Como era o relacionamento de Madeleine com o irmão e a irmã?

33 – Como era o relacionamento de Madeleine com amigos e colegas de escola?

34 – Quanto à vida profissional [de Kate], em quantos e em quais hospitais você trabalhou?

35 – Qual é a sua especialidade médica?

36 – Você já trabalhou em turnos em algum serviço de emergência ou outros serviços?

37 – Você trabalha todos os dias?

38 – Em certo momento você parou de trabalhar. Porquê?

39 – Os gémeos são difíceis de fazer adormecer? Eles são inquietos e isso causa-lhe desconforto?

40 – É verdade que às vezes você desespera com o comportamento dos seus filhos e isso faz com que se sinta desconfortável?

41 – É verdade em Inglaterra você até considerou entregar a custódia de Madeleine a um parente?

42 – Em Inglaterra, você medicou seus filhos? Que tipo de medicação?

43 – Nos ficheiros do caso, foram mostrados filmes de testes forenses caninos. Depois de assisti-los, disse que não poderia explicar mais do que já tinha feito?

44 – Quando o cão farejador também marcou sangue humano atrás do sofá, você disse que não poderia explicar mais do que você já tinha feito?

45 – Quando o cão farejador marcou o cheiro de cadáver vindo do veículo que você contratou um mês após o desaparecimento, você disse que não poderia explicar mais do que você já tinha feito?

46 – Quando o sangue humano foi marcado no porta-bagagens do veículo, você disse que não poderia explicar mais do que você já tinha feito?

47 – Quando confrontado com os resultados do DNA de Maddie, realizados num laboratório britânico, recolhidos atrás do sofá e no porta-bagagens do veículo, você disse que não poderia explicar mais do que você já tinha feito?

48 – Você tem alguma responsabilidade ou intervenção no desaparecimento de sua filha?