Revelada a nova máquina para as pistas; o Mazda3 TCR

A Mazda desvendou no Estados Unidos o seu novo 3TCR, aquela que será a mais recente ‘arma’ para o IMSA Michelin Piloto Challenge norte-anericano, mas que poderá ser uma opção no futuro para as corridas de turismo.

Para já apenas podemos pensar neste bólide para os traçados dos EUA, mas é algo que já imaginamos ver nas pistas europeias e mesmo na Taça do Mundo de Carros de Turismo (WTCR).

Mantendo o visual da versão ‘hatchback’ do atual Mazda3 2019, que recentemente ensaiamos aqui no PT Jornal, esta versão de corrida do carro nipónica foi concebida e imaginada pela Mazda Design America em Irvine, Califórnia.

A ideia foi garantir que a aerodinâmica fosse compatível com a regulamentação TCR, conjugando-a com os princípios do conceito ‘Kodo’ que presidiu à criação do modelo de estrada, com as suas linhas límpidas de arestas.

Tecnicamente o Mazda3 TCR ostenta um motor quatro cilindros turbo com 350 cv de potência acoplado a uma caixa de seis velocidades com comando direto, sendo que o conjunto foi desenvolvido e apoiado pela Lnga Road Racing, o mesmo fabricante para o Mazda MX-5 Cup.

O acreditar que virá para as competições europeias e internacionais TCR reside no facto de receber uma homologação para o efeito, sendo que a marca avançou que o preço inicial dp Mazda3 TCR rondará os 175.000 dólares (160.405 euros).