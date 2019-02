Motociclismo Revelada a decoração da KTM de Miguel Oliveira para o MotoGP Por

A KTM revelou a decoração das suas motos para o Campeonato do Mundo de Velocidade em motociclismo, entre elas a de Miguel Oliveira, que este ano se estreia no MotoGP.

O azul combinado com o laranja são as cores escolhidas pela marca austríaca para a nova temporada, com a KTM # 88 do piloto português a destacar-se por ter mais azul do que laranja, já que a distribuição das cores varia de moto para moto.

A RC16 da Tech3 fica mesmo muito diferente sem o negro mate utilizado durante o defeso, e também se distancia do preto brilhante e do verde usado pelas Yamaha YZR de que a equipa de Hervé Poncharal dispunha até à temporada passada.

Esta decoração assemelha-se também muito à usada pela Toro Rosso na Fórmula 1, ainda que nesse caso não faça parte o laranja, a cor da KTM, pois a Tech3 passa a ser a equipa ‘satélite’ do construtor austríaco.

Miguel Oliveira vai ostentar a nova decoração – extensível também ao fato de competição – já nos próximos testes oficiais de MotoGP, previstos para o final do mês no Circuito de Losail, no Qatar.