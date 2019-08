Reunião entre Macron e chefe da diplomacia do Irão foi “positiva” – Eliseu

O Presidente francês, Emmanuel Macron, teve hoje uma reunião “positiva” com o chefe da diplomacia iraniana, Mohamad Yavad Zarif, que esteve em Biarritz para reuniões à margem da cimeira G7, disse fonte do Eliseu.

A presidência francesa adiantou ainda que as discussões sobre o dossiê nuclear iraniano “foram positivas” e que “vão continuar”.

Numa mensagem na rede social Twitter, Mohamad Javad Zarif escreveu que se tinha encontrado com Macron à margem da cimeira dos sete países mais industrializados, que decorre em Biarritz, no sudoeste de França, depois de uma reunião com o ministro dos Negócios Estrangeiros francês, Jean-Yves Le Drian, e o ministro das Finanças, Bruno Le Maire.

“O caminho é difícil, mas vale a pena tentar”, afirmou o chefe da diplomacia de Teerão, no Twitter.

Entretanto, fonte diplomática confirmou que Zarif já abandonou Biarritz.

O dossiê nuclear iraniano continua a dividir os Estados Unidos e os dirigentes europeus, apesar dos esforços do Presidente francês, Emmanuel Macron, para conciliar as posições no G7 de Biarritz.

Macron queria desbloquear a crise desencadeada pela retirada unilateral dos Estados Unidos em maio de 2018 do acordo nuclear de 2015, assinado entre o Irão e as potências do chamado grupo 5+1 (Alemanha, França, Reino Unido, Rússia e China e EUA).

Depois da decisão norte-americana, associada à imposição de fortes sanções, o Irão deixou de cumprir algumas das obrigações impostas pelo acordo, que limitava o seu programa nuclear em troca do levantamento das sanções económicas, e pede aos europeus, que querem preservar o pacto, medidas para contornar as sanções norte-americanas.

Hoje, depois de a França indicar que os líderes do G7 tinham concordado em encarregar o Presidente francês de conversar com o Irão para evitar uma escalada de violência na região, o Presidente norte-americano, Donald Trump, negou a informação.

Questionado sobre se assinou a mensagem, o Presidente dos Estados Unidos afirmou aos jornalistas: “Eu não discuti isso”.

Zarif reuniu-se na sexta-feira com Macron em Paris, no quadro de uma viagem de trabalho que o levou já ao Koweit, Finlândia, Suécia e Noruega, antes da França, e que incluirá a China, a visitar na próxima semana.

No final do encontro, o chefe da diplomacia iraniana disse que as propostas apresentadas pelo Presidente francês sobre o acordo nuclear “vão na direção certa”, mas salientou que há ainda muitas negociações pela frente.

A tensão entre os Estados Unidos e o Irão tem vindo a subir desde a retirada unilateral de Washington do acordo nuclear iraniano e do restabelecimento de sanções a Teerão.

Nos últimos meses aumentou devido a ataques contra petroleiros no Golfo, pelos quais Washington responsabiliza Teerão, que desmente qualquer envolvimento.