Retomadas operações de busca em ilha da Nova Zelândia

As equipas de socorro da Nova Zelândia retomaram hoje as operações de busca por pelo menios oito turistas desaparecidos junto ao vulcão Whakaari, que entrou em erupção na segunda-feira.

“Além dos cinco mortos, oito pessoas ainda estão desaparecidas”, de acordo com um comunicado da polícia neozelandesa, no qual acrescentou que 47 pessoas estavam na ilha deserta no momento da erupção do Whakaari, ou White Island (ilha Branca, em inglês).

As autoridades indicaram que 31 pessoas estão hospitalizadas, devido às feridas e queimaduras causadas na sequência da erupção, que lançou rochas e uma grande quantidade de cinzas. Três dos feridos já tiveram alta, acrescentaram.

A primeira-ministra da Nova Zelândia, Jacinda Ardern, afirmou que as equipas de resgate não encontraram “vestígios de vida” durante uma operação de busca em toda a ilha.

Durante o dia, aviões da polícia e da Força Aérea neozelandesas vão continuar a sobrevoar o vulcão para tentar encontrar os desaparecidos, embora as hipóteses de encontrar alguém com vida sejam reduzidas.

A erupção, ocorrida às 14:11 de segunda-feira (01:11 em Lisboa), libertou uma espessa nuvem de fumo branco, a uma altura de 3,6 quilómetros.

Imagens captadas por uma câmara no local mostraram um grupo de meia dúzia de pessoas a andar pela cratera, alguns segundos antes da erupção do Whakaari.

Um “número considerável” de vítimas do desastre é australiana, de acordo com responsáveis da Austrália.