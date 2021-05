Desporto “Retirei esse peso de cima de mim”. Amorim e as “razões que não são muito saudáveis” para festejar Por

O treinador do Sporting, Rúben Amorim, não escondeu a emoção por levar os leões à conquista da I Liga 2020/21, nas primeiras declarações após a vitória sobre o Boavista, que confirmou matematicamente o título.

“O staff passou maus bocados e tiveram a recompensa hoje através de um grupo que é fantástico. O grande mérito é dos jogadores que acreditaram. Foram mais duas horas de sofrimento. É o reflexo da nossa época. Sofremos até ao fim mas parabéns a todos”, começou por referir o técnico, aos microfones da Sport TV.

“Queria muito ganhar pelos meus jogadores, pelo clube e por outras razões que não são muito saudáveis mas não vou dizer, não vou dizer. Já passou. Retirei esse peso de cima de mim”, acrescentou Amorim, vestido com uma camisola do Sporting.

O técnico verde e branco referiu também que a época teria de culminar desta forma. “Toda a gente precisa de tempo e a bola pode entrar ou não. Ganhámos, o Paulinho marcou o golo. Esta época só podia acabar assim com muito sofrimento, com um golo do Paulinho e uma vitória em casa com toda esta gente.”

Questionado se já se sente mais sportinguista, Rúben Amorim assegurou total empenho ao serviço do emblema do leão. “Enquanto estou aqui e quando sair vou sentir o clube de forma diferente do que sentia”.

Rúben Amorim garantiu ainda que vai continuar no Sporting na próxima época, a menos que algum clube pague a cláusula de rescisão. “Não vou a lado nenhum, a menos que me paguem tudo”, disse, entre sorrisos, destacando estar já preparado para a nova temporada.

Daqui a um mês e meio começa tudo outra vez e estaremos aqui com o estádio cheio, se Deus quiser, e se a bola não entrar, estaremos a ver lenços brancos.”

Antes, Amorim espera completar o curso de nível IV de treinador. “Tenho de passar o curso de treinador, que vai ser muito difícil”, destacou, lembrando que agora é tempo de comemorar.