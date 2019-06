Motores “Resultado positivo” para Ricardo Teodósio mas gostaria de ter ganho em Castelo Branco Por

Ricardo Teodósio lutou pela vitória no Rali de Castelo Branco, não ficou muito longe do vencedor, Armindo Araújo, mas o mais importante foi que a segunda posição lhe permite continuar a liderar o Campeonato de Portugal da especialidade.

O segundo dia da prova da Escuderia de Castelo Branco foi determinante para que o piloto algarvio não conseguisse levar a melhor sobre o Bicampeão nacional, ainda que o objetivo fosse mesmo ganhar na Beira Baixa.

Mais uma vez acompanhado por José Teixeira, Teodósio mostrou o que é capaz de fazer com o Skoda Fabia R5 preparado pela ARC nos pisos de asfalto, e confirmou que nesta segunda fase da temporada há contar com ele. Ganhou três especiais e foi por pouco mais de uma dúzia de segundos que não conseguiu chegar à vitória.

No final da prova o piloto de Albufeira mostrou-se contente: “O resultado é positivo. Não podemos dizer o contrário. Gostávamos de ganhar. Fizemos tudo para isso. Tentamos, a todo o custo, minimizar a diferença que tínhamos para o Armindo, mas na parte da tarde (de domingo) os troços estavam muito sujos”.

“Tivemos de pensar também no campeonato. Não pudemos pensar no só no rali em si. Fizemos o possível. Queria muito vencer mas decidir não arriscar nas zonas sujas e isso acabou por ser decisivos. As aspirações ao título estão intactas. Agora é pensar no Rali da Madeira”, acrescenta Ricardo Teodósio, que aponta assim baterias para a próxima prova, a realizar entre 1 e 3 de agosto na ‘Pérola do Atlântico’.