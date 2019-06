Fórmula 1 Resultado de Paul Ricard é motivo de satisfação na Alfa Romeo Por

Apesar de não ter conseguido bater os McLaren na qualificação, o resultado da Alfa Romeo na corrida no Grande Prémio de França de Fórmula 1 é motivo de satisfação por parte do chefe da equipa.

O 10º lugar da grelha conseguido por Antonio Giovinazzi na qualificação de sábado e o sétimo posto de Kimi Raikkonen na corrida de domingo deixaram Fréderic Vasseur a sorrir.

“Tivemos uma ou das corridas onde, por razões diversas, os resultados não nos sorriram. Penso que agora em França tivemos um bom fim de semana. Não começamos bem na sexta-feira de manhã, mas conseguimos inverter a tendência ao longo dos três dias para dar a volta por cima”, destaca o francês que comanda a equipa Alfa Romeo.

Vasseur sabe que nem tudo foi perfeito para a sua formação, mas a evolução foi notória nos três dias de prova em Paul Ricard: “Mesmo se estivemos longe dos McLaren e dos Renault nas qualificações, o ritmo de corrida estava lá. É uma boa satisfação, sobretudo quando há algumas evoluções, essencialmente aerodinâmicas, que vêm aí para as próximas provas”.

A prova de Raikkonen foi muito marcada pela estratégia adotada, o mesmo sucedendo para o seu companheiro de equipa, ainda que Giovinazzi tivesse uma sorte bem diferente do finlandês. “Kimi começou com pneus duros, pelo que a estratégia consistia em sobreviver para atacar com os médios no fim. O ritmo com duros já era bom, o que foi encorajador para o que veio a seguir. Para Antonio foi mais complicado, pois partia com os macios”, sublinha Vasseur.

O chefe da equipa Alfa Romeo destaca que o grande problema para Giovinazzi foi a degradação dos pneus, o que o fez perder muitas posições. “Se não estás numa situação fácil de gerir vais ter problemas. Pierre (Gasly, Red Bull) sofreu igualmente. Mas o mais importante é que António mostrou que tinha ritmo nas qualificações”, destacou.